Tem negativos de fotos antigas? Recupere-as com estas apps

Os dias que correm obrigam-nos a ficar em casa e, para muitos, tal realidade significa muito tempo livre. O tempo não precisa de ser passado no sofá só a ler ou a ver séries. Além de poder aproveitar o tempo para aprender novas habilidades, tirar um curso online ou organizar a casa da forma que tanto queria, pode aproveitar para reviver momentos através de fotografias antigas.

No fundo da caixa das fotos terá certamente inúmeros negativos com imagens esquecidas que pode agora recuperar com recurso a algumas apps para smartphone.

Recupere fotos antigas a partir de negativos com estas apps

Kodak Mobile Film Scanner

Esta app tem como finalidade digitalizar fotografias existentes em negativos a preto e branco, a cores, ou mesmo slides.

Segundo os programadores, esta app foi projetada para funcionar com a Kodak Mobile Film Scanner, uma pequena caixa em cartão com uma luz LED de fundo para melhor ser captada a imagem.

Homepage: PictoScanner

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,4 [Android]/ 3,1 [iOS] Estrelas

Photo Negative Scanner: View & Convert color film

A app Photo Negative Scanner tem exatamente a mesma finalidade, no entanto não foi projetada para nenhum acessório. Uma boa luz branca, estabilização da câmara e negativos cheios de recordações são a fórmula para ter no seu smartphone todas as fotos antigas e partilhar com a família.

Esta app apenas está disponível para Android.

Homepage: Appdictive

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,9 Estrelas

PictoScanner

Por fim, a PictoScanner também foi projetada para digitalizar fotos uma caixa própria. Mas a criação de uma caixa semelhante também pode ser um projeto desta quarentena.

O método de funcionamento é explicado no vídeo abaixo. Além disso, depois de captadas as fotografias existem vários parâmetros que podem ser ajustados, como cores, brilho, contraste, entre outros.

Homepage: PictoScanner

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,6 [Android]/ 3 [iOS] Estrelas

Instale ainda: