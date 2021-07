5 novas apps Android para instalar no seu smartphone ou tablet

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Novas aplicações para Android

Opera GX

O Opera GX foi criado a pensar nos jogadores e traz um estilo de jogo para o smartphone com temas personalizados, GX Corner, FAB navegação, Flow, um bloqueador de anúncios e muito mais, tudo num navegador privado seguro.

Além do Android, este browser está também disponível para iOS, Windows e Mac.

Homepage: Opera

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Tusk

Para quem precisa de organizar a sua vida e começar a criar novos hábitos, esta app poderá dar uma grande ajuda. Poderá ser útil para o ajudar a criar hábitos da prática de exercício físico, de leitura, ou simplesmente para que não se esqueça de tarefas como ir a uma consulta ou até arrumar a casa, encontrando um horário no seu dia para tal.

O mais interessante é que permite criar alguma flexibilidade nas tarefas, tornando a gestão mais simples e preparando-as para algum imprevisto.

Homepage: ULSoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Balance: Meditation & Sleep

A Balance: Meditation & Sleep é uma app que promete melhorias no controlo dos níveis de stress diário, sono e muito mais com programas de meditação personalizados.

A aplicação tem uma subscrição associada, no entanto, está a ser oferecido um ano gratuito.

Homepage: Elevate Labs

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Binaural Beats – Study Music, Brain Waves

Ainda na temática do bem-estar, sugerimos a app Binaural Beats – Study Music, Brain Waves. Esta aplicação tem disponíveis músicas com batidas específicas que estimula o cérebro ao desempenho de tarefas como estudar, trabalhar ou mesmo dormir.

Homepage: Craftsman Spirit

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Spacecraft AR

Esta app foi criada pelo Jet Propulsion Laboratory da NASA. Trata-se de conteúdo educacional que utiliza a realidade aumentada para lhe dar a conhecer em pormenor as naves espaciais que andam por esse universo.

Curiosity rover, Opportunity, InSight, SMAP, Voyager, Juno, e Cassini, são alguns dos exemplos que vai poder encontrar.

Homepage: Jet Propulsion Laboratory

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

Instale ainda: