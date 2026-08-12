Samsung entra na saúde auditiva: Galaxy Buds vão poder funcionar como aparelhos auditivos

Depois da Apple ter aberto caminho com os AirPods Pro 2, é agora a vez da Samsung avançar para a saúde auditiva. Empresa sul-coreana avança com tecnologia nos Galaxy Buds que se aproxima aos tradicionais aparelhos auditivos.

A empresa sul-coreana confirmou que a funcionalidade Hearing Aid, destinada aos Galaxy Buds, recebeu autorização da FDA, a entidade que regula medicamentos e dispositivos médicos nos Estados Unidos.

A novidade permitirá que alguns auriculares da Samsung sejam usados como uma solução de amplificação sonora para pessoas adultas com perda auditiva ligeira a moderada.

Galaxy Buds vão amplificar os sons mais difíceis de ouvir

A funcionalidade não se limita a aumentar o volume de tudo o que rodeia o utilizador. A ideia é ajustar a amplificação às frequências que cada pessoa tem mais dificuldade em ouvir, por exemplo, vozes mais baixas, sussurros ou determinados sons agudos.

Para isso, a Samsung irá disponibilizar um teste auditivo que pode ser feito pelo próprio utilizador em cerca de cinco minutos. O resultado gera um perfil de audição que serve para personalizar a amplificação dos Galaxy Buds.

A marca recorre ainda a tecnologias já presentes nos seus auriculares, como redução de ruído e beamforming. Na prática, os microfones dão prioridade à voz de quem está à frente do utilizador e tentam atenuar o ruído de fundo, algo particularmente útil numa conversa num café, restaurante ou espaço movimentado.

Disponível no final do ano, mas com limitações

A Samsung indica que a funcionalidade chegará no quarto trimestre de 2026 aos Galaxy Buds3 Pro e Galaxy Buds4 Pro. Para funcionar, será necessário emparelhar os auriculares com um smartphone Galaxy recente, equipado com One UI 8 ou versão posterior.

Inicialmente, a disponibilidade ficará limitada aos Estados Unidos e a outros mercados onde a solução obtenha autorização. Isto significa que a aprovação da FDA não garante, por si só, a chegada imediata a Portugal: a utilização como dispositivo de apoio auditivo depende também das regras e certificações aplicáveis na União Europeia.

Apple já tinha dado o primeiro passo

A comparação com a Apple é inevitável. Em 2024, os AirPods Pro 2 receberam autorização da FDA para disponibilizar uma funcionalidade de aparelho auditivo sem receita médica, destinada igualmente a adultos com perda auditiva ligeira a moderada.

A Samsung entra, por isso, mais tarde neste segmento, mas leva a concorrência entre os dois ecossistemas para um novo terreno: os auriculares deixam de ser apenas acessórios para música, chamadas e cancelamento de ruído, passando a poder desempenhar uma função de saúde.

Importa, contudo, sublinhar que estas funcionalidades não substituem uma consulta de audiologia ou de otorrinolaringologia. Alterações súbitas na audição, dor, tonturas ou outros sintomas devem ser avaliados por um profissional de saúde.