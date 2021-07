São bem conhecidas as teorias e as histórias que dão conta que as grandes empresas tecnológicas gravam e registam muito do som que os seus equipamentos e software têm acesso. Os normais visados nestes cenários são a Google e o Facebook, sempre suportados por casos concretos.

Se a maioria entende que estes são cenários friccionados e que não acontecem realmente, a verdade pode não ser bem esta. A Google, uma das mais ativas neste campo, veio agora reconhecer que em determinadas situações o seu assistente virtual recolhe áudio sem o conhecimento dos utilizadores, que acaba depois por ser ouvido.

Um eterno problema do Assistente da Google

As questões de privacidade têm feito disparar as preocupações sobre as assistentes virtuais. Estes softwares, muitas vezes presentes em dispositivos que estão constantemente com os utilizadores. A grande polémica é se estes estão ou não a gravar o que é dito pelos utilizadores de forma constante.

A Google sempre negou que este cenário acontece com o seu assistente, havendo apenas a escuta constante pela frase de ativação. Mesmo nesses cenários, indica que não grava qualquer áudio e muito menos as conversas que são tidas na sua presença. Apenas com o ativar é que isso acontece.

Escuta e grava conversas dos utilizadores

Essa ideia tantas vezes veiculada foi agora deitada por terra pela própria Google e de forma oficial. Numa audiência governamental na Índia, um representante da gigante das pesquisas admitiu que os funcionários da empresa ouvem as conversas que o utilizador tem com o assistente virtual.

Se este não é um cenário novo, e já várias vezes admitido, o que foi adiantado depois não o é. Esse mesmo representante da Google admitiu que por vezes a empresa grava algum do áudio do utilizador, mesmo quando este não tem conhecimento ou autoriza, ou sequer sem ser usada a frase que ativa a recolha.

Um problema que não propriamente novo

Este é um cenário particularmente sensível, a vários níveis e com várias implicações. A Google admite que os seus funcionários ouvem parte das conversas, mas nunca explicou de que forma é filtrado o que deve ou não ser ouvido, para eliminar os dados mais sensíveis.

A piorar este cenário está agora esta informação de que as conversas são gravadas sem o controlo dos utilizadores. Não ficou claro em que situações isso acontece, porque é feita essa recolha e de que forma é usada essa informação. Está novamente colocada em causa a utilização deste assistente por parte da Google, que deverá em breve esclarecer tudo.