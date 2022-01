5 apps úteis para ter instaladas no seu smartphone Android

Agora que o ano está a começar vamos deixar-lhe um lote de novas aplicações para Android que farão a diferença no seu dia-a-dia.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

Aplicações para Android

Poweramp Music Player

A aplicação Poweramp Music Player assume-se como uma das mais completas soluções para dispositivos móveis. Basicamente, oferece todos os recursos, incluindo suporte de áudio de alta resolução, Android Auto, um equalizador, suavização sem intervalos e suporte para praticamente qualquer codec de áudio que você encontrar.

Além dos formatos mais comuns como o mp3, mp4, wma ou wav, ainda suporta os formatos opus, tak, mka, dsd dsf/dff.

A aplicação é paga, por 4,99 €, no entanto, antes de comprar poderá testar todos os recursos através da versão trial, durante 15 dias.

Homepage: Max MP

Preço: 4,99 €

Pontuação: 4,2 Estrelas

TickTick:To do list e tarefas

TickTick é uma das aplicações simples e eficaz de listas de tarefas que o vai ajudar a gerir o tempo, manter o foco, lembrar de prazos e organizar a vida em casa, no trabalho e em qualquer lugar. Tem um calendário associado e no Android pode criar um widget para ser mais fácil gerir tudo.

Além disso, está disponível para todas as principais plataformas, o que permite, por exemplo, ter no PC a trabalhar e ter acesso a todas as notas sem ter que ter o smartphone à mão.

Homepage: Appest Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Lifesum: Alimentação Saudável

Para quem pretende alterar a alimentação e começar a optar por refeições mais saudáveis, a app Lifesum poderá surgir como uma aliada. O objetivo é criar soluções que o ajudem neste objetivo.

Inclui receitas saudáveis, ajuda a criar metas, a medir calorias dos alimentos, inclui inúmeras dicas de nutrição, planos de refeição e muito mais.

Homepage: Lifesum

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

StoryZ Movimento de fotos

Para quem gosta de partilhar fotografias e vídeos nas redes sociais, a StoryZ Movimento de fotos permite criar imagens únicas, dando movimento único às imagens estáticas ou até mesmo em vídeos.

Além de poder manter as imagens neste serviço para serem vistas por outros utilizadores, podem ser partilhadas nas outras redes sociais ou simplesmente guardadas no smartphone.

SKRWT

Ainda dentro do campo da edição de imagens, surge a SKRWT. Esta app apresenta-se como uma poderosa ferramenta de "correção de lente e de alteração de perspetiva".

Sabe aquela lente que cria efeito "olho de peixe", pois bem, esta app tem ferramentas para corrigir isso. Mas esta é apenas uma das dezenas de correções e ajustes que a app permite fazer.