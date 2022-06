O Telegram Premium é oficial e vai chegar ainda durante o mês de junho

O Telegram tem evoluído e ganho uma aura de ferramenta de mensagens muito avançada. As suas garantias de privacidade ultrapassam o que a concorrência consegue oferecer aos utilizadores, o que se soma a muitas outras melhorias importantes.

Algo que se fala há muito tempo é da possibilidade do Telegram passar a ter uma versão paga. Esta tem crescido na lista de rumores e agora foi o seu criador que veio a público confirmar a existência do Premium, que chega ainda durante este mês,

Novidade do Telegram a chegar

Apesar de ser uma ferramenta de comunicação completa e plena, o Telegram tem ainda áreas onde pode ser melhorado. São extras que os utilizadores querem ter acesso e que tornam a experiência de comunicação mais completa.

A opção mais simples seria a colocação de publicidade em todas as áreas, o que iria desagradar aos utilizadores. Assim, a opção tomada foi a criação do pacote Premium, que traz um conjunto de extras que os utilizadores vão poder usar.

Funcionalidades extra com este pacote

Para confirmar a existência desta novidade o CEO da empresa, Pavel Durov, recorreu ao seu canal do Telegram. Aqui mostrou que o Premium será uma realidade ainda este mês, justificando também a necessidade de criar este extra que será pago pelos utilizadores.

Algo que Pavel Durov fez questão de destacar foi que o Telegram vai continuar a ser gratuito para os utilizadores, com muitas novidades ainda a serem preparadas. Ainda mais, estes vão poder usar parte dos seus recursos pagos, se publicados por um utilizador Premium.

Telegram Premium será uma realidade

Do que se sabe, tendo sido revelado na semana passada, as melhorias do Telegram Premium estão focadas em alegar o serviço. Assim, vamos ter a possibilidade de estar em duas vezes mais grupos, enviar ficheiros de até 4 GB de tamanho, guardar o dobro de GIFs, além de remover anúncios da app.

Será já este mês que o Telegram Premium será anunciado e aberto aos utilizadores. Espera-se que custe 4,99 dólares por mês e trará um lote de funcionalidades extra e que vão ser muito interessantes para os utilizadores.