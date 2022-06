Apple lança novo firmware beta para AirPods dedicado aos programadores

O novo foco de desenvolvimento está lançado. Com as novas versões dos sistemas operativos na versão beta, a Apple olha agora para os seus dispositivos e onde estes podem evoluir. Assim, à imagem do passado, a empresa de Cupertino lançou um novo firmware beta para os AirPods.

Tal como referido, não sendo algo novo, este tipo de lançamento só acontece uma vez por ano e normalmente vem acompanhado de boas novidades.

Novo software para os AirPods

A Apple forneceu instruções para a instalação do novo firmware através do seu portal dedicado aos programadores. Basicamente, o que os programadores têm de fazer é emparelhar os auscultadores ao iPhone e depois usar o Xcode 14 beta num Mac para ativar a opção "Pré-Lançamento do Firmware Beta" na secção "Teste de AirPods".

Segundo informações, a atualização pode demorar até 24 horas para que os auscultadores seja atualizado após ativar esta opção no Xcode. Vale a pena notar que para instalar o firmware beta no AirPods, o iPhone, iPad, ou Mac em que está emparelhado deve estar a correr iOS 16, iPadOS 16, ou macOS 13.

Outra particularidade que deve ter em mente é que o firmware beta só está disponível para os AirPods de segunda geração, de terceira geração, AirPods Pro, e AirPods Max. Os AirPods de primeira geração não receberam a actualização, pelo menos por agora.

Também não está claro o que há de novo com a atualização, para além de "melhorias na Mudança Automática".

O iOS 16 introduz uma nova funcionalidade chamada "Personalized Spatial Audio" que usa a câmara TrueDepth do iPhone para criar um "perfil pessoal" para Spatial Audio, por isso talvez o novo firmware beta AirPods esteja relacionado com esta funcionalidade.

Em resumo, a Apple está já a trabalhar para que o lançamento em setembro das versões finais dos seus sistemas operativos possam estar em consonância com os acessórios.