Instalar o Windows 11? Em breve não vai conseguir se não tiver um SSD

Com o Windows 11, a Microsoft quis reinventar o seu sistema operativo e melhorar ainda mais o que oferece aos utilizadores. As novidades têm surgido de forma recorrente, mostrando que ainda é possível criar melhorias e inovações.

Claro que associado a este sistema veio uma mudança no que toca aos requisitos para poder usar o Windows 11. As mudanças foram drásticas e agora há uma que pode estar a caminho, obrigando à utilização de um SSD e não de discos mecânicos.

A cada nova versão do Windows a Microsoft tem ajustado os requisitos mínimos para a sua instalação. Com o Windows 11 a empresa estabeleceu como obrigação a presença do Secure Boot e o TPM 2.0, sendo estes requisitos essenciais de segurança.

No que toca ao armazenamento, a Microsoft definiu um mínimo de 64 GB, algo que será simples de cumprir pela maioria dos utilizadores. Ainda assim, não estabelece qualquer regra sobre o hardware usado para o armazenamento, quer seja um disco mecânico ou um SSD.

Agora, e do que está a ser avançado, poderá haver uma mudança drástica para o Windows 11 e a sua instalação. A Microsoft deverá em breve alterar as suas especificações e requisitos, para mudar muito no que toca ao armazenamento.

Em breve os únicos suportes de armazenamento a serem suportados serão os SSD. O abandono dos discos mecânicos será simples de justificar pela Microsoft, que pretende apostar de forma séria na experiência de utilização do Windows 11. Com a velocidade adicional de um SSD isso será conseguido.

Naturalmente que esta mudança deverá afetar apenas os fabricantes que querem colocar no mercado computadores com o Windows 11. Também não é uma medida imediata e que deverá entrar em prática apenas durante o próximo ano, em 2023.

Esta será uma imposição em que todos os utilizadores vão lucrar. Para além conseguirem máquinas mais rápidas, certamente que o armazenamento será maior e mais ajustado às suas necessádes, abandonando os discos demasiado pequenos e que rapidamente são preenchidos.