Não confia no WhatsApp? É hora de usar o Signal (Parte 3)

Já ouviu falar no Signal? A privacidade é hoje um requisito fundamental na maioria dos serviços que existem para troca de mensagens. No que diz respeito a serviços de mensagens, temos como exemplo o Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Google Allo, entre outros.

Para quem procura “segurança máxima” então está na altura de instalar a app Signal.

No último tutorial mostramos que tipo de “bonecada” está disponível no Signal. Como referimos, ao contrário do Telegram e dos WhatsApp, os stickers não são propriamente o ponto forte do Signal. De relembrar que esta app tem como principal foco a segurança das comunicações.

Uma das medidas de segurança é a destruição de mensagens. Quando ativada tal funcionalidade, as mensagens enviadas e recebidas numa dada conversa irão ser destruídas após serem lidas.

Como ativar a opção de destruição de mensagem no Signal

A opção de destruição de mensagem está disponível para cada contacto. Para ativar tal opção basta carregar na parte superior do contacto e depois ativar a opção Destruição de mensagens

Ao ativar a opção, poderá escolher ao fim de quanto tempo é que as mensagens são automaticamente destruídas. E basicamente é isto.

Ao contrário de outras apps deste segmento, esta app cifra as comunicações durante a troca de mensagens com a particularidade das chaves usadas ficarem do lado dos clientes, o que impossibilita a leitura de mensagens pela própria empresa responsável pelo serviço. Com esta opção de destruição, as mensagens também podem ser automaticamente removidas.

Esta app não apresenta qualquer tipo de publicidade e é completamente gratuita. Se procuram uma app de comunicações que garanta a segurança, então experimentem esta app/serviço. Além da versão para Android e iOS, existe também uma versão para desktop. Edward Snowden é uma figura icónica na luta pela liberdade, segurança e privacidade online e diz usar esta aplicação.

