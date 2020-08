Não confia no WhatsApp? É hora de usar o Signal (Parte 1)

Já ouviu falar no Signal? A privacidade é hoje um requisito fundamental na maioria dos serviços que existem para troca de mensagens. No que diz respeito a serviços de mensagens, temos como exemplo o Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Google Allo, entre outros.

Para quem procura “segurança máxima” então está na altura de instalar a app Signal.

Tal como fizemos com o Telegram, durante as próximas semanas iremos publicar alguns tutoriais que explicam como usar o Signal e também conhecer algumas das funcionalidades.

Para começar é preciso que instale a aplicação e crie uma conta no Signal. Esta aplicação pode ser obtida a partir da página oficial do projeto aqui. Depois é necessário proceder ao registo. No caso de ter a conta já configurada em outro equipamento, pode transferir de forma segura toda a informação.

Em seguida definam ou indiquem o código PIN que já usam na conta. Se tudo estiver certa, estão prontos para começar a usar o Signal. Tal como o Telegram, provavelmente vão ficar surpreendidos com a quantidade de amigos que já usam esta plataforma de comunicações.

Principais caraterísticas do Signal

Mensagens cifradas end-to-end

Bom desempenho

Possibilidade da criação de grupos

Partilha de ficheiros multimédia

Possibilidade de apagar mensagens

Possibilidade de “destruir conversas”

Ao contrário de outras apps deste segmento, a app Signal cifra as comunicações durante a troca de mensagens com a particularidade das chaves usadas ficarem do lado dos clientes, o que impossibilita a leitura de mensagens pela própria empresa responsável pelo serviço.

Esta app não apresenta qualquer tipo de publicidade e é completamente gratuita. Se procuram uma app de comunicações que garante a segurança, então experimentem esta app/serviço. Além da versão para Android e iOS, existe também uma versão para desktop.