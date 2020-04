Não sendo a fabricante de SoCs mais conhecida do mercado, a MediaTek tem, ainda assim, uma posição importante no mercado. Depois de anos a alimentar equipamentos de gama baixa e média, a marca tem finalmente uma proposta para a gama alta.

Agora que atingiu este patamar, não se esperava que seguisse os passos de outras concorrentes. Do que foi descoberto, a MediaTek terá um modo especial de testes e está a ser acusada de batota em vários testes de benchmark.

A MediaTek está a fazer batota?

Ao longo dos anos os casos de fabricantes que tentam contornar o sistema de testes benchmark têm-se acumulado. Apesar de ser uma posição que é criticável, a verdade é que muitos tentam por todo o custo ter prestações acima da concorrência e do que estes oferecem.

A mais recente marca a ser apanhada nesta teia de resultados ajustados é a MediaTek. De acordo com testes realizados, vários processadores da marca estão a usar uma configuração especial assim que certos softwares de benchmark são detetados.

Testes de benchmark adulterados

Ao serem testados um Oppo Reno 3 Pro com o SoC Helio P95 e um Oppo Reno 3 com o Soc Helio Dimensity 1000L, os resultados obtidos chamaram à atenção. Os resultados eram anormalmente inversos ao esperado, o que fez disparar sobretudo alguns alertas.

Quando em seguida foram repetidos os testes com uma versão alterada e escondida do PCMark benchmark, toda a verdade surgiu. Os testes imediatamente obtiveram resultados diferentes, a rondar os 30%, mas sabe-se que estes podem subir aos 75%.

Uma posição normal no mercado?

Uma análise mais profunda do firmware presente nestes smartphones revelou posteriormente que existe um modo Sports Mode presente e que é ativado sempre que as apps de benchmark são detetadas. Nesses momentos, o rendimento é certamente acelerado e os resultados melhorados.

Quando confrontada com esta situação, a MediaTek reconhecem esta situação. A sua defesa para a esta posição está no facto de ser uma prática generalizada no mercado, com outras marcas a fazer o mesmo. Atacou ainda quem descobriu esta questão, por estar a criticar algo que é comum.