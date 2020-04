Alerta: Campanha fraudulenta “feroz” circula em nome da EDP

Recebeu um e-mail estranho em nome da EDP? Como temos vindo a revelar, por estes dias difíceis as campanhas fraudulentas para roubar dados e dinheiro aos utilizadores têm vindo a aumentar. Aproveitando-se certamente da debilidade emocional que cada um atravessa, os piratas informáticos lançam “iscos” de todo o tipo.

Hoje alertamos para a campanha fraudulenta “feroz” que circula em nome da EDP!

Por estes dias é normal chegarem as nossos e-mails as “contas” para pagar dos serviços que usamos. Fatura da EDP, telecomunicações, água, etc etc. Muitos de nós esperam o “tal desconto” ou algum tipo de reembolso, por causa da pandemia, e às vezes já só olhamos o valor! Tenham muito cuido por há muita campanha fraudulenta a circular.

Recentemente fomos informados da existência de um e-mail falso, em nome da EDP, que refere que o cliente é elegível para receber um reembolso. Todo o esquema está preparado e o utilizador apenas tem de carregar no botão “Consulte os procedimentos a seguir”.

Ao carregar no botão, é redirecionado para uma nova página que pede ao cliente tudo aquilo que os piratas pretendem! O seu nome, o número do seu cartão, data de validade e o Código de Segurança do Cartão (CCV). Todos os campos são de preenchimento obrigatório, excluindo o nome. Se recebeu um e-mail deste tipo IGNORE de imediato! Isto é phishing e o que os piratas informáticos pretendem é os seus dados para depois os usar (roubar dinheiro).

De referir que esta não é a primeira vez que um ataque deste tipo, em nome da EDP, circula pela internet.

Esquemas fraudulentos de phishing

Por norma, o phishing é efetuado através de email, anúncios ou de websites que têm um aspeto semelhante aos das empresas, ou negócios pelos quais estão a tentar fazer-se passar.

Tenha em consideração que os emails ou websites utilizados para phishing, poderão solicitar-lhe dados como:

User e Passwords, e até mesmo a alteração de passwords;

Nºs de Segurança Social, Cartão de Cidadão;

Nº da Conta Bancária e dos e cartões de crédito;

Email;

entre outras informações pessoais

Tipos de Phishing

Phishing: Utilizado para obtenção de dados pessoais em que os hackers fazem passar-se por entidades conhecidas/credíveis (bancos, seguradoras) para obter acesso às suas contas.

Utilizado para obtenção de dados pessoais em que os hackers fazem passar-se por entidades conhecidas/credíveis (bancos, seguradoras) para obter acesso às suas contas. Phishing por ransomware: Aqui , os utilizadores recebem um link, em que ao clicarem, instalam um malware no computador, por norma, sob a forma de ransomware. Este, irá bloquear o computador, somente o desbloqueando se o utilizador pagar uma determinada quantia. Se o pagamento não for realizado, os dados poderão chegar a ser apagados ou publicados sem consentimento.

Aqui os utilizadores recebem um link, em que ao clicarem, instalam um malware no computador, por norma, sob a forma de ransomware. Este, irá bloquear o computador, somente o desbloqueando se o utilizador pagar uma determinada quantia. Se o pagamento não for realizado, os dados poderão chegar a ser apagados ou publicados sem consentimento. Smishing: É enviada uma SMS ou uma MMS, onde são, por exemplo, oferecidos prémios ou a solicitar a confirmação de algum tipo de vínculo com uma empresa credível. A mensagem contém link e ao clicar no mesmo é reencaminhado para uma página onde é solicitado o preenchimento de dados pessoais, como cartão de crédito ou outros.

É enviada uma SMS ou uma MMS, onde são, por exemplo, oferecidos prémios ou a solicitar a confirmação de algum tipo de vínculo com uma empresa credível. A mensagem contém link e ao clicar no mesmo é reencaminhado para uma página onde é solicitado o preenchimento de dados pessoais, como cartão de crédito ou outros. Vishing: O email enviado, neste caso, incita o utilizador a contactar a entidade pela qual os hackers tentam fazer-se passar, mas neste caso, por telefone. Aquando da chamada, o utilizador é inquirido por um atendedor automático, que solicita diversos dados pessoais para proceder a uma suposta verificação de segurança.

Obrigado ao Jorge Casanova pelo alerta.

