A poucos dias da (provável) chegada da nova grande atualização do Windows 10, a Microsoft parece continuar a apostar na criação de novidades e de melhorias que vão ser usadas por todos os utilizadores em várias áreas.

Com o Linux a ser já uma certeza neste sistema, importa agora melhorá-lo e à sua integração. A maior novidade da Build 19603 lançada agora para os Windows Insiders foca-se aí mesmo e na possibilidade do Explorador de Ficheiros do Windows 10 já navegar no Linux.

Muitas novidades da Microsoft

Mesmo para os que não usam e até nem gostam, o Linux e a sua integração são já uma realidade no Windows 10. Presente para quem o quiser usar, permite ter um sistema quase completo para que possa ser explorado usado de forma completa.

A Microsoft tem tentado melhorar a integração destes sistemas e permitiu recentemente a edição dos ficheiros do Linux no Windows 10. Esta funcionalidade foi um passo importante, uma vez que abriu as portas para uma união total e sem barreiras entre os sistemas.

Explorador de ficheiros navega no Linux

Pois com a Build 19603 lançada agora para os Windows Insiders mais uma importante barreira foi quebrada. Agora, e de forma transparente, o Explorador de Ficheiros já pode navegar nos sistema de ficheiros do Linux. Basta encontrar o novo ícone e navegar de forma live.

Outra novidade importante que esta Build traz foca-se na limpeza do próprio sistema operativo e dos ficheiros presentes. Na área de armazenamento das definições do Windows 10 passa a existir também uma área de recomendação de limpeza.

Mais novidades na limpeza do Windows 10

Aqui encontram listas de ficheiros que podem eventualmente ser apagados, por não serem usados, por serem ficheiros temporários ou por serem de apps não usadas. Cabe ao utilizador decidir se as quer manter ou simplesmente eliminar do Windows.

Estas novidades vão agora ser testadas e melhoradas pela Microsoft. Provavelmente não chegam com a próxima atualização, que deverá estar já terminada e pronta a ser distribuída. Ainda assim, é uma excelente notícia para quem usa a integração entre o Windows 1o e o Linux que está presente.