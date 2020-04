ALERTA: SMS para teste à COVID-19 em nome do SNS é falsa! Ignorem

Por estes dias têm circulado muitas campanhas fraudulentas que usam o tema COVID-19 como isco. Muitas das campanhas são “cópias” do que já aconteceu em outros países e por isso é importante estarmos atentos e pesquisar antes de fazer o que seja.

Recentemente algumas pessoas começaram a receber mensagens para testes à COVID-19. Ignorem… é fraude.

A mensagem chega via SMS e indica que deverá fazer um teste à COVID-19. O número é desconhecido e associado à mensagem vem um link para os utilizadores usarem. Pelo texto e formato percebe-se de imediato que, aparentemente, não é algo oficial, mas mesmo assim os mais distraídos podem dar seguimento.

O que acontece se carregarmos no link?

Esta mensagem tem como principal objetivo roubar dados às pessoas. Em primeiro começa por perguntar qual o código pessoal e depois solicita o e-mail do utilizador. Ao clicarem em “Fazer Teste” os dados indicados são “roubados” pelos piratas informáticos.

Após obterem os dados que solicitam, os utilizadores são reencaminhados para a página do SNS que permite fazer auto diagnóstico à COVID-19. A fraude em questão não é propriamente grave, mas reparem que os piratas ficaram com o vosso código postal e também com o e-mail, além das informações que conseguem apanhar via resposta HTTP.

Por norma, o phishing é efetuado através de email, anúncios ou de websites que têm um aspeto semelhante aos das empresas, ou negócios pelos quais estão a tentar fazer-se passar.

Tenha em consideração que os emails ou websites utilizados para phishing, poderão solicitar-lhe dados como:

User e Passwords, e até mesmo a alteração de passwords;

Nºs de Segurança Social, Cartão de Cidadão;

Nº da Conta Bancária e dos e cartões de crédito;

Email;

entre outras informações pessoais

Tipos de Phishing