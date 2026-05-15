Dia Mundial da Família: um clique pode colocar toda a família em risco

A propósito do Dia Mundial da Família, assinalado hoje, 15 de maio de 2026, a ESET , maior empresa europeia de cibersegurança, alerta para a importância de as famílias encararem a segurança digital como uma responsabilidade conjunta, numa altura em que as ameaças online se tornam cada vez mais sofisticadas e interligadas entre dispositivos, contas e utilizadores.

ESET: basta uma única falha para colocar a família em risco

O digital está cada vez mais presente na vida quotidiana de cada membro da família. Smartphones, computadores, redes sociais, aplicações bancárias, plataformas de streaming, videojogos e serviços cloud fazem hoje parte da rotina de praticamente todos os membros da família. A ESET sublinha que basta uma única falha de segurança para colocar todo o agregado familiar em risco.

Segundo a estratégia europeia Better Internet for Kids (BIK+) da Comissão Europeia, as crianças representam um dos grupos mais vulneráveis no ambiente digital, uma vez que começam a aceder à Internet em idades cada vez mais precoces.

Além disso, passam mais tempo online através de smartphones, plataformas sociais, jogos e aplicações digitais. Paralelamente, muitas das ameaças online mais eficazes dirigidas a menores surgem disfarçadas de conteúdos aparentemente inofensivos, divertidos ou socialmente envolventes, explorando a curiosidade natural, a confiança e a dificuldade em reconhecer manipulação digital. Através de videojogos, redes sociais, chats anónimos ou aplicações gratuitas, os jovens podem ser expostos a riscos como grooming, roubo de identidade, fraude digital, cyberbullying e recolha abusiva de dados pessoais.

Hoje, a segurança digital deixou de ser uma preocupação individual para passar a depender do comportamento de todos os membros da família. Basta que um deles descarregue uma aplicação maliciosa, reutilize uma palavra-passe comprometida ou caia numa burla de phishing para expor fotografias, contas bancárias, emails, dispositivos e dados pessoais de todo o agregado

Ricardo Neves, Responsável de Comunicação e Marketing da ESET Portugal.

A família como primeira linha de defesa digital

A ESET defende que a proteção online deve ser encarada de forma integrada, tal como acontece na segurança física e emocional das famílias. “A segurança digital de uma família mede-se, muitas vezes, pela proteção do seu membro mais vulnerável.

Por isso, proteger a privacidade, a identidade digital e a segurança financeira exigem uma abordagem contínua, assente em comunicação, literacia digital e prevenção”, sublinha Ricardo Neves.

Cinco recomendações da ESET para uma família digitalmente mais segura: