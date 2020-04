Diga adeus ao SMS/MMS porque vêm aí as Mensagens 5G

O mundo está a mudar, seja devido à pandemia, a novas necessidades e implementação de novas dinâmicas, nomeadamente no campo da comunicação. Neste sentido, hoje as três principais operadoras da China juntaram-se para debater sobre as Mensagens 5G, uma atualização ao tradicional SMS.

Este futuro panorama de mensagens escritas, trará novas funcionalidades que poderão ser mais adequadas às necessidades atuais dos consumidores.

Mensagens 5G poderão chegar já em junho de 2020 à China

Nesta quarta-feira as três principais operadoras de telecomunicações chinesas, China Mobile, China Telecom e China Unicom realizaram uma conferência de imprensa, via online. O objetivo foi serem tomadas decisões relativamente às “Mensagens 5G“.

De acordo com as informações, o serviço de Mensagens 5G será uma atualização aos tradicionais SMS.

Quanto às vantagens, a nível individual, esta nova dinâmica de mensagens tornará limitado o comprimento de cada mensagem, ao contrário do SMS.

Para além disso, também irá suportar vários formatos de multimédia, texto, imagens, áudio, vídeo, emojis e contactos. O serviço vai ainda suportar mensagens online e offline, e disponibilizará aos utilizadores relatórios do estado das mensagens e gestão do histórico.

No fundo as Mensagens 5G vão trazer uma nova forma de interação entre o homem e a máquina, pois também poderão realizar pesquisas, fazer pagamentos, etc.

A conferência online contou ainda com a representação de 11 empresas como Huawei, Samsung, Xiaomi, OPPO, Lenovo, ZTE e Meizu. Todas estas entidades deram um parecer positivo a esta nova dinâmica de Mensagens.

De acordo a Huawei, a empresa começará os testes às Mensagens 5G já a partir do dia 10 de abril, e espera lançar comercialmente o serviço em junho de 2020.

Também a ZTE já ajudou a China Mobile a lançar com sucesso o primeiro teste deste serviço, baseado no padrão GSMA UP2.4 em Hangzhou. Assim, e segundo a empresa, esta primeira fase dá início à contagem decrescente para a comercialização destas mensagens.