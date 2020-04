Google Chrome 81 já está disponível e estas são as principais novidades

O Google Chrome acabou de receber uma nova atualização, agora para a versão 81. Existem, assim, muitas novidades neste Chrome 81 que vêm trazer aos utilizadores ainda mais vantagens na sua utilização.

Atualize já o seu e conheça as novidades.

O Google Chrome está agora disponível para download numa nova versão para todas as plataformas suportadas (Windows, Mac, Linux, Android e iOS). Esta nova versão, chegou um pouco mais tarde do que era esperado, por causa do Coronavírus. Além disso, a versão 82 não chegará aos utilizadores, sendo que em meados de maio deverá ser lançada logo o Crhome 83.

Google Chrome 81 – as novidades

Hoje o foco vai para o Chrome 81 que traz com ele importantes correções de segurança e ainda alterações que pretendem melhorar ainda mais a experiência de utilização. Em primeiro lugar, esta nova versão representa o fim do suporte ao protocolo FTP.

A versão mobile recebe a novidade de Web NFC API. Assim, passa a ser possível a leitura de tags NFC através de Web apps, fazendo do Chrome um navegador ainda mais útil.

A Realidade Aumentada já existia no Google Chrome, mas agora vem com dois novos recursos Web: tipos de sessão de realidade aumentada e teste de impacto. A Google adicionou ainda suporte à API WebXR Hit Test, uma API para colocar objetos numa visão do mundo real.

A passagem de HTTP para HTTPS é um desejo da Google para todas as páginas abertas, assim, com o Chrome 81 as imagens mistas passam a ser agrupadas automaticamente em HTTPS. Se não conseguirem ser carregadas assim, então serão bloqueadas.

Por fim, esta nova versão melhora o agrupamento de separadores, um recurso que pretende facilitar a gestão dos mesmos no browser da Google.

Existem ainda outras novidades que podem ser consultadas aqui.

O Chrome já pode ser atualizado através das lojas de apps da Google e Apple, ou através do atualizador do browser na versão para PC.