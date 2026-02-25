Mais de 12 mil acidentes nos últimos dois anos foram provocados pelo uso do telemóvel

Nos últimos dois anos, houve mais de 12 mil desastres provocados por distrações ao volante. Neste cenário, há uma campanha de sensibilização e fiscalização, nas estradas, a alertar para os riscos deste hábito.

O uso de telemóvel durante a condução continua a ser uma das principais causas de acidentes. Neste cenário, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), juntamente com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), está a fiscalizar e sensibilizar para os perigos da utilização do telemóvel ao volante.

Conforme recordado pela SIC Notícias, o mote da campanha, que está nas estradas desde 2023, avisa: "Desligue o telemóvel e ligue-se à vida".

A campanha de segurança rodoviária decorre até 2 de março, passando pelos distritos de Aveiro e de Santarém, além de Braga.

Número de multas aumentou em 2025

Conforme informámos, no ano passado, no primeiro trimestre de 2025, o número de multas por uso do telemóvel enquanto se conduzia em Portugal mais que duplicou em relação ao mesmo período de 2024.

As autoridades registaram uma média de 84 infrações por dia, totalizando 7587 multas nos três primeiros meses do ano passado.

Como vimos, na altura, o aumento de 114,2% nas contraordenações refletia uma preocupação crescente com a segurança rodoviária, uma vez que o uso do telemóvel ao volante é uma das principais causas de distração, contribuindo significativamente para acidentes e colocando vidas em risco - não apenas a do infrator, mas a dos outros condutores.

