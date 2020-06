LG regista patente de smartphone com ecrã dobrável que enrola

As marcas têm que acompanhar as tendências do mercado para conseguirem ir estando atualizadas. No caso da LG é uma marca que tem perdido alguma força no que respeita ao segmento dos dispositivos móveis.

No entanto a marca sul-coreana registou recentemente a patente de um smartphone dobrável com um ecrã que também enrola.

Mesmo depois de ter ficado um pouco mais atrás relativamente a outras marcas, no mundo mobile, a LG parece que não se rende facilmente.

Apesar de se ter dedicado mais a outros segmentos, como por exemplo TVs, a empresa sul-coreana poderá estar a preparar o seu grande trunfo para competir com os smartphones mais inovadores que existem na atualidade.

LG registou a patente de um smartphone dobrável com ecrã que enrola

A LG parece ter percebido que tem que seguir no mesmo comboio que outras marcas estão a viajar para conseguir acompanhar as tendências. Apesar de ter patenteado um telefone dobrável no início do ano, desta vez a marca apresentou algo um pouco mais especial.

Assim, de acordo com o site Asia Times, a empresa sul-coreana registou recentemente a patente de um smartphone dobrável. Mas para além disso o ecrã também enrola, o que é diferente de outro qualquer equipamento já conhecido.

Provavelmente a LG deverá usar a força e ideias dos seus ecrãs OLED. Isto porque já uma das suas TVs de 65 polegadas também recolhe como se fosse um rolo, para dentro de uma caixa, como pode ver aqui.

Nas imagens podemos ver algo semelhante à dinâmica dessa TV, mas em vez de o ecrã enrolar para dentro, ele “esconde-se” na parte traseira do equipamento.

Esta versatilidade concebida na patente da LG, poderá oferecer ao utilizador diversas utilizações e personalizações diferentes.

A patente exibe três configurações diferentes. Na tradicional vemos o ecrã recolhido, noutra imagem consta o dispositivo com o ecrã esticado que ficará semelhante a um tablet, e ainda outra ilustração onde a dobra do ecrã levanta e o formato fica parecido um notebook.

Ainda de acordo com o Asia Times, a tecnologia utilizada neste ecrã já está em fase de testes, mas a LG estará com alguns problemas para garantia a sua durabilidade. A mesma fonte havia avançado em abril que a marca sul-coreana iria lançar um smartphone com ecrã enrolável ainda em 2020.

Será que a LG nos vais surpreender em breve?