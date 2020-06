Os cientistas encontraram o ar mais puro da Terra

Quantas vezes saímos pelos verdes montes e vales e respiramos fundo, para consumir o que pensamos ser um bom ar limpo? Bom, saiba que esse ar puro não está assim tão perto de si e o melhor não se encontra nos verdejantes jardins ou florestas. De acordo com cientistas da Universidade do Colorado, o ar mais limpo da Terra está bem longe de qualquer ser humano.

Apesar de ser difícil não haver vestígios de poluição em qualquer ponto do globo, ainda há lugares quase imaculados. Neste dia em que se celebra o Dia do Meio Ambiente, vamos conhecer um desses lugares, onde o ar que se respira é o mais puro do mundo!

Nuvens virgens da poluição humana

Segundo uma investigação publicada em Proceedings of the National Academy of Sciences, o oceano Antártico, na região da Antártida, é realmente o local onde se encontra o ar mais puro. Graças a algumas peculiaridades do clima global e dos padrões climáticos, as nuvens sobre o Oceano Antártico são primitivas.

Os seres humanos tiveram influência em praticamente todos os processos no planeta Terra. Nesse sentido, iremos encontrar o nosso lixo nas áreas mais remotas do oceano, existindo, por exemplo, plásticos a poluir praias e locais remotos onde nenhum ser humano vive. Além disso, mais que o lixo dos oceanos e rios, existem os produtos químicos que empregaram as nuvens que pairam por cima das nossas cabeças. Assim, para ter ar puro e limpo tem mesmo de sair… para bem longe, muito a sul!

Os investigadores que estudaram o ar sobre o oceano Antártico descobriram que as nuvens não mostram sinais de asneiras feitas pelos humanos. Não há vestígios de combustíveis fósseis, fertilizantes ou resíduos humanos. Surpreendentemente, está o mais limpo possível e, de alguma forma, ainda existe aqui na Terra.

Atmosfera da região da Antártida é única na Terra

Os cientistas recolheram amostras próximas à superfície do oceano e da atmosfera. Posteriormente, estudaram a composição dos micróbios encontrados no ar, o que pode oferecer uma pista de onde o ar esteve. Eles descobriram que os micróbios, provavelmente, se originaram no oceano. O remoto Oceano Antártico está longe o suficiente da maioria da civilização humana para escapar de grande parte da nossa poluição.

Os aerossóis que controlam as propriedades das nuvens (Oceano Antártico) estão fortemente ligados aos processos biológicos oceânicos e a Antártida parece estar isolada da dispersão para o sul de microorganismos e deposição de nutrientes dos continentes do sul. No geral, sugere que [o Oceano Antártico] é um dos poucos lugares na Terra que foi minimamente afetado por atividades antropogénicas.

Referiu Thomas Hill, coautor do estudo, em comunicado.

É importante saber desta realidade nos processos naturais da Terra, saber que os humanos ainda não conseguiram arruinar este local, mesmo depois de vários séculos de poluição. Há tão pouco na Terra que impactamos de uma maneira ou de outra, mas o ar fresco e limpo no Oceano Antártico ainda está a aguentar.

Nós, humanos, devemos questionar-nos quanto tempo levará até que alguém decida engarrafar este ar e vendê-lo nas caixas do supermercado por 1 euro!

