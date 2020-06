O Signal é, atualmente, uma das mais seguras apps de comunicação. Esta usa métodos de criptografia para garantir que as mensagens trocadas entre os utilizadores estão realmente protegidas e que ninguém as consegue ler, garantido a privacidade de proteção.

Claro que este serviço está constantemente a tentar melhorar a proteção que oferece e assim manter os utilizadores seguros. Uma novidade recente mostra que este ponto pode também ser conseguido na partilha de imagens, de uma forma simples.

Uma novidade surpreendente do Signal

A mais recente versão do Signal trouxe uma novidade que vem mostrar que há sempre espaço para aumentar a privacidade dos utilizadores deste serviço. Se os seus padrões são já elevados, acabaram agora de dar maios um passo importante.

Com esta versão os utilizadores passaram a poder esconder a cara das pessoas que estão nas imagens que partilham. Não é um processo automático, mas é muito simples de realizar por qualquer utilizador antes destes fazerem a partilha.

Mais segurança e privacidade no que partilham

Com esta nova funcionalidade, passa a ser possível manter anónimo ainda mais dados dos utilizadores e dos elementos que este partilha na Internet. Curiosamente esta consegue detetar caras de humanos e adicionar outras que queriam posteriormente.

Em cada imagem que queiram esconder as caras das pessoas presentes, devem apenas carregar no topo no ícone com o padrão xadrez. Isso irá abrir uma nova área de edição, com um botão em baixo, com a indicação Blur faces.

É simples esconder a cara das fotografias

Ao ativarem esta opção, e de forma automática e imediata, as caras presentes e detetadas vão ser ofuscadas com uma mancha. Como dissemos antes, este processo deteta de imediato as caras presentes e pode ainda ser usado noutras áreas que o utilizador queria.

É desta forma que o Signal vai agora garantir esta privacidade e proteção adicional aos utilizadores. Sempre que quiserem, podem rapidamente ofuscar as caras presentes e assim mantê-las anónimas e escondidas.