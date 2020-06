Os carros elétricos têm estado a mudar o mundo e a forma como os condutores se relacionam com o ambiente. É também um elemento de transformação importante, que irá alterar a forma como as estradas e igualmente os serviços que as servem existem.

É cada vez mais normal ver surgir pontos de carregamento de carros elétrico, apesar de não haver ainda qualquer obrigatoriedade. A Alemanha quer agora mudar este paradigma e as bombas de combustível vão passar a ter obrigatoriamente pontos de carregamento de elétricos.

Governo da Alemanha quer mudar um paradigma clássico

Esta nova medida pode parecer uma imposição que não faz muito sentido, devendo ser o mercado a gerar esta necessidade e a responder. Na verdade, esta nova regra está a ser imposta pelo governo da Alemanha como uma forma de incentivo.

O novo plano traçado para este mercado quer que todas as bombas de combustível passem a ter também pontos de carregamento de carros elétricos. Assim, para além da oferta normal, também os carros elétricos podem ser servidor diretamente como é normal.

Bombas de combustível com carregamento de elétricos

O pretendido é que seja aumentada a utilização destes carros elétricos e que desta forma deixe de existir limitações. Acaba a normal ansiedade da autonomia, com a certeza de que numa área próxima, numa bomba de combustível, haverá decerto um ponto de carregamento.

O governo da Alemanha tem disponíveis valores de apoio para a compra de carros elétricos. Por agora oferece um incentivo de 6 mil euros para carros até 40 mil euros e vai impor impostos mais elevados para os veículos com motores de combustão.

Fomentar as vendas destes novos carros

No final, estas medidas querem aumentar as vendas de carros elétricos no país. Os números mais recentes revelaram que no último ano apenas 1,8% das vendas foram de elétricos. Carros a gasolina e a gasóleo contaram com 32% e 59,2%, respetivamente.

Ainda não existem dados sobre esta novidade, mas espera-se que sejam para breve. Estima-se que sejam necessários 70 mil estações de carregamento e 7 mil estações de carregamento rápido. Por agora, estima-se que existam 28 mil pontos de carregamento na Alemanha.