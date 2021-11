Já há data para a apresentação e lançamento da MIUI 13 da Xiaomi

Todos os utilizadores de smartphones da Xiaomi estão a aguardar pela nova MIUI 13. Esta capa de personalização do Android deverá chegar em breve e trazer muitas novidades para estes equipamentos.

Com várias datas avançadas como sendo as prováveis para a sua chegada, não há ainda uma certeza. Agora, e segundo um conhecido leaker, já existe uma data para o lançamento da MIUI 13 e que será muito em breve.

Todos os anos a Xiaomi lança uma nova e melhorada versão da MIUI. Esta é a sua personalização do Android e onde a fabricante coloca as novidades que vai criando ao longo do ano e que melhoram a experiência de utilização dos smartphones.

A MIUI 13, esperada para chegar ainda este ano, deverá seguir a linha de desenvolvimento das versões anteriores. Isto significa que irá focar-se na segurança, na privacidade e numa mudança da interface gráfica para que seja ainda mais apelativa e mais simples de usar.

Com alguma informação já conhecida, a MIUI 13 é já uma certeza da Xiaomi. A fabricante já reconheceu que está a preparar esta nova versão e que a deverá lançar para um lote de smartphones já conhecidos, mantendo o seu nível de atualizações elevado.

Agora, e vindo de um leaker conhecido, chegou a informação que muitos estavam a aguardar. A MIUI 13 já terá data de lançamento, sendo esperada para o final do ano, num evento que a Xiaomi estará a preparar, que acontecerá supostamente no dia 16 de dezembro.

Nessa mesma data, que se espera que seja a correta, a Xiaomi revelará mais algumas novidades do seu catálogo de ofertas. Deverá ser nesse dia que a Xiaomi dará a conhecer ao mundo o seu esperado novo smartphone, o Xiaomi 12, nas suas variantes.

Uma vez que a apresentação será para a versão chinesa da MIUI 13, espera-se que apenas alguns dias depois a versão global surja aos utilizadores. Naturalmente que a nova versão deverá passar também por uma fase de testes após a sua revelação.