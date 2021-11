Os Galaxy Note foram um dos principais smartphones da Samsung nos últimos anos, cm uma aceitação fantástica ao longo dos anos. A marca focou-se neste modelo como uma das suas principais propostas, sempre com a S Pen presente e como uma opção única.

Este smartphone terá agora chegado ao final da sua vida, com a Samsung a terminar a sua produção. Os planos para o futuro estão definidos e aparentemente não passam por recuperar este modelo e todas as suas caraterísticas.

Tal como a linha S, os Galaxy Note são um dos marcos da Samsung nos últimos anos. Este era um smartphone de topo e que marcou muito do que o mercado é hoje. Com a sua S Pen presente, trazia um conceito hibrido entre uma utilização normal e um (falso) tablet).

Foi precisamente este conceito que atraiu e agradou aos utilizadores todos os anos e em todos os modelos. O seu fim foi anunciado, sem que tivesse sido realmente confirmado, isto para além da chegada do Galaxy Fold, que ocupou agora o seu lugar.

As informações mais recentes que foram avançadas, revelam agora que o Galaxy Note terá morrido de forma definitiva. A Samsung terá decidido interromper a produção deste smartphone, em concreto, o modelo Galaxy Note 20.

Esta produção estava ainda ativa porque o Galaxy Note 20 ainda era ativamente vendido pela Samsung. Este terá agora sido retirado do mercado e visto a sua venda interrompida, o que levou a que a sua produção fosse terminada.

Sem planos para um modelo novo do Galaxy Note em 2022, e com a boa aceitação que os Galaxy Fold Z e Flip Z tiveram, tudo aponta para que a morte seja efetiva e definitiva. Este smartphone deixou de ter o seu espaço, que agora está ocupado pelos dobráveis da marca.

Esta morte do Galaxy Note vem fechar este ciclo e mostrar que o mais recente modelo desta linha continuará a ser um clássico. Com uma aposta cada vez maior nas novas formas, em especial nos dobráveis, a Samsung tem agora um espaço maior para as suas novidades.