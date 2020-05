WhatsApp também está a trabalhar para aumentar a segurança no iPhone

Mesmo com todas as camadas de segurança que tem, o WhatsApp tem um ponto de falha bem conhecido e identificado. As suas cópias de segurança estão armazenadas nos servidores da Google ou da Apple em claro.

Claro que a empresa do Facebook sabe desta situação e está já a trabalhar para a corrigir. Se no Android esta era uma certeza, sabe-se agora que também a versão para o iPhone vai em breve receber esta capacidade.

Ainda mais proteção para o iPhone

O WhatsApp tem, desde o início, apostado na segurança dos utilizadores. As conversas são cifradas entre os diferentes pontos, garantindo assim que não podem ser lidas por terceiros e assim estão protegidas.

Algo que se sabe não ser perfeito é a forma como as cópias de segurança são guardadas no Google Drive ou no iCloud da Apple. Estas estão armazenadas em claro e podem ser acedidas ou restauradas sem controlo, ou proteção.

WhatsApp vai proteger as cópias de segurança

Se já antes se sabia que a solução estava a ser preparada para o Android, é agora hora de se saber que o mesmo vai ser alargado. Também vai acontecer com a versão existente para o iPhone, garantindo que esta aumenta a segurança.

Já está disponível na versão de testes do iOS esta capacidade, para em breve ser tornada disponível. Está ainda escondida, mas aparentemente pronta a funcionar e a ser usada. Resta ao WhatsApp torná-la acessível para testes.

Uma password dá a proteção necessária

Tal como acontecerá na versão disponível para o Android, a proteção destas cópias passará por uma password. Esta será usada para cifrar os dados armazenados e também para dar acesso posterior aos mesmos.

As novidades do WhatsApp têm estado a crescer nas últimas semanas. Falamos do Messenger Rooms e dos códigos QR usados para partilhar contactos, que em breve chegam a todos. Isto mostra que este serviço não para e está sempre a tentar melhorar-se.