Para além de toda a tecnologia que a Tesla tem nos seus carros elétricos, a marca dá também uma atenção especial ao seu software. Como qualquer equipamento de topo, estes têm atualizações periódicas.

É precisamente nestas atualizações que a marca traz grandes novidades. Há uma nova versão a ser disponibilizada e as novidades são interessantes. A maior delas é a chegada de um novo jogo bem conhecido. Falamos do Fallout Shelter.

Novidades para os carros da Tesla

Com uma consola de grandes dimensões, a Tesla cedo aproveitou este espaço para ter ali muito mais. Podemos hoje ter acesso nesse espaço a filmes, um centro multimédia e até a jogos, sempre a serem constantemente melhorados.

Com a chegada da versão 2020.20 do software da Tesla, a marca passou a disponibilizar mais uma novidade. Falamos do jogo Fallout Shelter, que está agora na lista de jogos que estão disponíveis para serem certamente jogados.

Fallout Shelter está disponível para ser jogado

Sendo uma novidade, a verdade é que Elon Musk e Todd Howard da Bethesda já tinham anunciado antes esta aproximação. Os jogadores do Fallout Shelter, a mais recente adaptação da série do jogo para plataformas móveis, podem usar armaduras Tesla e armas elétricas.

Por agora, ainda não é possível usar um comando para jogar ao Fallout Shelter, ao contrário dos outros jogos nos Tesla. Esta nova versão traz igualmente a capacidade de controlar o Theater Mode recorrendo ao volante destes carros elétricos.

Elon Musk já tinha prometido este jogo

Tal como as restantes propostas, não apenas de jogos mas também os filmes, só podem ser usados quando os carros elétricos estiverem estacionados num parque. Esta é principalmente uma das premissas da Tesla para a sua utilização.

A marca de Elon Musk mostra novamente que está a melhorar de maneira única os seus carros elétricos. Os Tesla, de forma firme, ganham novidades que vão para além das suas capacidades e que, acima de tudo, raramente são vistas num normal carro.