O Facebook tem trazido ao WhatsApp um conjunto alargado de novidades e de novas funcionalidades. Estas procuram tornar ainda melhor este serviço que foi adotado pela maioria dos utilizadores da Internet.

Se as mais recentes melhorias foram a sua adaptação ao Messenger Rooms e ao que oferecem, surgiu agora uma melhoria para os contactos. Passa a ser possível usar códigos QR para partilhar contactos, tanto do utilizador como externos.

Uma excelente novidade para o WhatsApp

A utilização de códigos QR para partilha de contactos não é nova. A própria Facebook tem esta funcionalidade no Messenger e a sua utilização é simples demais. Basta apontar o smartphone para o código de um utilizador e esse contacto fica partilhado.

Dada a sua utilidade, o WhatsApp recebeu agora esta novidade também. Para a usarem devem estar a usar a versão beta da app para Android, quer via App Store, quer via download da versão em causa.

Código QR para ajudar os utilizadores

Para partilharem ou lerem um código QR deve encontrar esta novidade abrindo o menu do WhatsApp e escolhendo a opção Definições. Caso esta opção esteja já presente, vão encontrar um pequeno código QR junto da foto de perfil.

Ao carregarem nessa novidade vão ver de imediato o código QR associado ao contacto do utilizador. Só precisam de o mostrar a outro utilizador para que o leia e assim assuma a partilha de contacto e o guarde.

Fácil partilhar um contacto com uma simples imagem

Se preferirem, podem partilhar esse código e o contacto como imagem. Encontram em cima o ícone da partilha e podem depois escolher quem a vai receber e para que serviço ou app o querem enviar. Mais uma vez, só precisará de ser lido.

Para além de poderem mostrar/enviar o código QR, podem também ler o de um contacto. Basta escolher o separador Ler código para que a câmara se ligue e possam apontar para um contacto partilhado.

Disponível para o Android e iOS

Outra opção é carregar uma imagem, com um código que possam ler. No final o WhatsApp mostra o contacto lido, podendo ser assim guardado pelo utilizador nos contactos desta app.

Por agora está em testes, mas tudo mostra que poderá em breve ser uma realidade na sua versão final. Irá chegar para todos no Android e também no iOS, onde está também presente no programa de testes deste sistema.