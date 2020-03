Duas das ideias base do WhatsApp, e pelas quais o Facebook se tem batido, são a privacidade e a segurança dos dados dos utilizadores. Se isso é já conseguido com a cifra das mensagens entre utilizadores, tem ainda alguns pontos de falha, que pode ser explorados.

Um dos mais importantes está agora debaixo de atenção especial. Falamos das cópias de segurança que podem ser alojadas no Google Drive, que em breve vão ter uma opção especial no WhatsApp. Também estas vão poder ser cifradas pelos utilizadores.

Ainda mais segurança para o WhatsApp

O WhatsApp tem evoluído muito ao longo dos últimos tempo. A maioria das novidades tem sido focada no dark mode e na implementação deste na sua interface, mas há também outras áreas que têm recebido atenção, ainda que muito discreta e subtil.

A mais recente a ter novidades é mesmo uma das mais importantes para os utilizadores. Não é das mais visíveis ou utilizadas, mas a sua presença é essencial para todos. Falamos das cópias de segurança, que no caso do Android são feitas para o Google Drive.

Cifrar cópias de segurança do Google Drive

Do que agora foi revelado, estas vão poder em breve ter uma camada de segurança adicional muito importante. Uma nova opção está presente na versão de testes do Android, que permitirá adicionar uma password para cifrar as cópias de segurança-

Esta parece ser uma definição opcional e que o utilizador poderá ativar apenas se o quiser. Claro que é uma proteção que deve ser ativada, mas que deve ser usada com precaução. Caso esta password seja esquecida, a cópia de segurança deixará de poder ser usada.

Uma novidade que vai chegar em breve

Por agora, esta novidade está ainda numa fase muito inicial e não pode ser ainda usada de forma total. Espera-se que nas próximas versões de testes esta seja desenvolvida e que amadureça para poder ser usada posteriormente por todos.

O WhatsApp admite nas suas páginas que as cópias de segurança guardadas no Google Drive não estão protegidas e por isso este será um passo importante. Vai aumentar a segurança dos dados dos utilizadores, quando estes estiverem fora do WhatsApp.