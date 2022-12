Imagens publicitárias dos novos Samsung Galaxy S23 caem na Internet

Já muito raramente se conhecem os novos equipamentos apenas no dia do anúncio e lançamento oficial. Sobretudo se falarmos de produtos populares e muito aguardados pelos utilizadores, o mais certo é que, alguns meses antes, alguns dos detalhes mais importantes, como design e especificações, sejam reveladas por vias não oficiais.

Portanto é cada vez mais normal sabermos como será um dispositivo antes do tempo. E agora foram divulgadas online as possíveis imagens publicitárias do próximo smartphone Galaxy S23 da Samsung.

Imagens publicitárias mostram como será o Samsung Galaxy S23

Há pouco mais de uma semana os lesks revelaram todos os segredos do Samsung Galaxy S23 Ultra. Mas, à medida que se aproxima o lançamento dos novos smartphones da empresa, surgem mais informações que nos dão uma ideia do que a empresa sul-coreana está a preparar.

Mais recentemente caíram na Internet algumas das possíveis imagens publicitárias da gama Samsung Galaxy S23. A revelação ficou a cargo do canal 91Mobile que publicou aquelas que serão as primeiras imagens publicitárias e de marketing dos próximos smartphones topo de gama da marca. Através das imagens conseguimos identificar alguns detalhes, nomeadamente as cores de lançamento dos modelos Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Tal como podemos ver pelas imagens, a cor de assinatura do modelo Samsung Galaxy S23+ é então o cor-de-rosa, enquanto que a do modelo Galaxy S23 Ultra é verde. Estas cores vão ao encontro das informações já indicadas nalguns relatórios anteriores, o que reforça a potencial veracidade destes leaks.

Para além dos smartphones, as imagens publicitárias mostram também outros dispositivos, como o smartwatch e os earphones da Samsung. Portanto, pode-se esperar que a marca realize uma apresentação não só sobre os novos smartphones, mas sim sobre toda a linha Galaxy S23. Estima-se que este evento possa acontecer no início do mês de fevereiro.