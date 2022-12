Portugal: deixará de ser necessário o triângulo de sinalização?

Como informámos recentemente, em Espanha, a partir de 2026, todos os veículos devem ser geolocalizados pela Direção-Geral de Tráfego (Espanha) e o triângulo de sinalização dará lugar a outro equipamento.

E em Portugal, será que o triângulo de sinalização também deixará de ser necessário?

Em Espanha, os condutores que necessitarem de sinalizar uma emergência devem usar um dispositivo de luz com sistema de conectividade incluído. Mas calma! Tudo está previsto apenas para 2026, data em que os tradicionais triângulos de sinalização deixarão de ser necessários.

Help Flash: já se vende em Portugal, mas não substitui o triângulo de sinalização

O dispositivo eletrónico Help Flash, que permite identificar e sinalizar os condutores e respetivos veículos em caso de acidente, não está regulamentado em Portugal, apesar de já estar à venda em lojas de eletrónica e empresas do ramo automóvel.

Fonte ligada à empresa espanhola Netun (o fabricante do produto) lembra que os condutores portugueses que usarem o Help Flash não devem abdicar do triângulo de sinalização e do colete retrorrefletor, obrigatórios segundo o Código da Estrada. As autoridades alertam para o cumprimento das regras, refere o JN.

O dispositivo Help Flash foi criado em 2016 e a particularidade em destaque é o facto de conseguir emitir luz que é visível até a quilómetros de distância. Este dispositivo funciona com uma pilha do tipo 6LR61, que garante uma autonomia a rondar os 4 anos. A luz acende quando o dispositivo está em contacto com a chapa do carro ou depósito de uma moto.

O Help Flash tem tecnologia LED garantindo uma autonomia de mais de duas horas e meia em modo de emergência.

O produto foi lançado oficialmente em Portugal no mês de novembro.

Leia também...