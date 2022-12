Espanha: Adeus triângulo de sinalização… o que vem aí?

Com a quantidade de tecnologias que estão hoje disponíveis para a sociedade, há equipamentos que já estão "obsoletos". Falámos do triângulo de sinalização de emergência que, em Espanha, poderá vir a ser substituído por outro dispositivo, designado de V-16.

A partir de 2026, todos os veículos devem ser geolocalizados pela Direção-Geral de Tráfego (Espanha) e o triângulo de sinalização dará lugar a outro equipamento.

Sistema de geolocalização do dispositivo enviará a localização dos veículos

Em Espanha, os condutores que necessitarem de sinalizar uma emergência devem usar um dispositivo de luz com sistema de conectividade incluído. Mas calma! Tudo está previsto apenas para 2026, data em que os tradicionais triângulos de sinalização deixarão de ser necessários.

O Conselho de Ministros já aprovou o decreto e a lei entrará em vigor a 1 de janeiro de 2026.

Na prática, será obrigatório em todos os veículos em 2026, um sistema de geolocalização do dispositivo que enviará a localização do nosso veículo parado para a cloud DGT 3.0 a cada 100 segundos, para que essa informação chegue rapidamente aos demais veículos conectados na estrada.

Entre as vantagens da utilização destes dispositivos (V-16), destaca-se o facto de não ser necessário sair do carro para colocar o triângulo, ficará visível a 1 km de distância, enviará as suas coordenadas para a DGT que as partilhará com APPs e veículos conectados.

Ao contrário do triângulo de pré-sinalização, este dispositivo pode ser guardado no porta luvas ou nas zonas de arrumação laterais do interior do veículo. Este equipamento não precisa de ser colocado na via de circulação, devendo ser colocado em cima do veículo (em contacto com a chapa), no caso de ser um carro, ou no depósito de uma moto.

Relativamente ao custo, sabe-se também que a conectividade do dispositivo será paga pelo período de 12 anos.