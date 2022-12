Diga adeus ao WhatsApp! Veja se o seu smartphone está na lista…

O WhatsApp é, muito provavelmente, o serviço de mensagens mais usado na Internet. São milhões de utilizadores que diariamente o usam para comunicar e para se manterem contactáveis.

A partir do dia 31 de dezembro, o WhatsApp vai deixar de funcionar na seguinte lista de dispositivos.

Se nos equipamentos recentes o WhatsApp funciona de forma perfeita, com cada vez mais funcionalidades, nos mais antigos vai simplesmente deixar de funcionar. A data está marcada e acontecerá já no dia 31 de dezembro.

A justificação avançada para este fim de suporte prende-se com as funcionalidades que estas plataformas suportam, estando já limitadas, quando comparadas com as atuais.

WhatsApp OFF: Lista de smartphones

Apple

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus.

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2.

Lenovo

linha A820

Sony

Xperia M

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual,

Optimus F3

Optimus F5

Optimus F7

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L3 II

Optimus L4 II

Optimus L5 II

Optimus L6

Optimus L7 II

Enact Lucid 2.

Samsung

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy X cover 2

A recomendação da WhatsApp para os utilizadores que vão perder o suporte é apenas uma. Devem trocar os seus equipamentos por uns mais recentes e com sistemas operativos suportados.

A partir de 1º de janeiro de 2023, os requisitos mínimos para poder usar o WhatsApp variam. Os telemóveis que utilizam o sistema operativo Android terão de ter a versão 4.2 ou superior, enquanto os que utilizam iOS terão de ter a versão 12.1 ou superior do seu sistema operativo instalada no iPhone ou iPad.