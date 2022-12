Microsoft: multa de 60 milhões de euros pela má gestão de cookies

Quanto se fala em multas a tecnológicas, os valores são sempre astronómicos. Desta vez foi a Microsoft que terá de pagar 60 milhões de euros pela má gestão das cookies.

O anúncio foi feito pelas autoridades francesas, que revela que a gigante informática norte-americano Microsoft não instituiu um sistema de rejeição de cookies.

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que um site, ao ser visitado pelo utilizador, coloca no seu computador ou no seu dispositivo móvel através do browser. A colocação de cookies ajudará o site a reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que o utilizador o visita, retendo apenas informação relacionada com as preferências do utilizador, não incluindo como tal, os seus dados pessoais.

Os cookies são utilizados para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações dos sites, permitindo maior rapidez e eficiência na navegação, eliminando a necessidade de introduzir, repetidamente, as mesmas informações.

Há cookies analíticos, cookies de funcionalidade, cookies de terceiros, cookies de publicidade - pode saber mais aqui.

Microsoft não implementou uma "simples" funcionalidade

A Comissão Nacional de Informática de França explicou, em comunicado, que a Microsoft não instituiu um sistema de rejeição das cookies e que, segundo o organismo, é tão fácil de aplicar como a função de aceitar.

O organismo francês explicou ainda que, após denúncias, comprovou ao visitar site bing.com não ser possível rejeitar cookies.

O valor da multa foi aplicado em função do número de pessoas afetadas, assim como pelos benefícios que a companhia obtém, de forma indireta, através da publicidade projetada a partir dos dados recolhidos pelos ‘cookies’. A Microsoft está obrigada a incluir na página bing.com, durante três meses, um sistema que alerte "realmente" os utilizadores franceses no sentido de aceitarem as ‘cookies’ antes de acederem aos dispositivos eletrónicos.