Samsung Galaxy S23 Ultra e todos os segredos desvendados

A Samsung, há muitos anos, que deixou de surpreender com novos lançamentos. Do design às especificações, tudo é dado a conhecer entre rumores, fugas de informação e partilhas oficiais. A linha de topo Galaxy S23 deverá ser apresentada no início de 2023, possivelmente na primeira semana de fevereiro e agora, a quase 2 meses do lançamento todos os seus segredos parecem ter sido revelados... pelo menos para o modelo mais poderoso.

O Samsung Galaxy S23 Utra apareceu listado na entidade chinesa que TENAA, com as especificações todas associadas.

Depois da linha Galaxy S23 surgir listada pela FCC, ainda que com as especificações escondidas, na TENAA a lista de especificações é bastante esclarecedora.

O Samsung Galaxy S23 Ultra será, segundo é descrito, um smartphone com tamanho de 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e pesa 233g, as mesmas dimensões do S22 Ultra. Apesar de não vir descrito o nome do processador, a descrição dos clusters coincide com aquilo que o Snapdragon 8 Gen 2 oferece. Sabe-se que os Galaxy S23 serão equipados globalmente por uma versão especial deste processador.

Segundo a descrição, haverá duas opções de RAM de 8 GB e 12 GB. De armazenamento interno, existirão opções de 256 GB, 512 GB ou 1 TB.

Há poucos dias, surgiu a informação de que a Samsung poderia também estar a preparar uma versão do seu S23 capaz de comunicar via satélite, tal como a Apple introduziu recentemente. Nesta listagem da China, essa versão parece não existir, pelo que, como seria de esperar, a ser apresentado, será um recurso limitado por regiões.

Quanto às câmaras, são também confirmadas algumas especificações, nomeadamente a inclusão do sensor de 200 MP, outra de 108 MP e ainda mais duas de 12 MP. Na frente haverá uma de 12 MP. De Zoom ótico poderá ir até às 10 vezes.

O ecrã de 6,8" terá resolução de 1440 x 3088 píxeis e a bateria uma capacidade de 4855 mAh.