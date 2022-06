A Xiaomi tem realizado um trabalho único no que toca às atualizações. A marca aposta na MIUI e esta tem sido trazida para os seus smartphones, em muitos casos já com alguns anos e com limites face ao que seria esperado.

Claro que o suporte não é eterno e existem momentos em que o suporte termina. A Xiaomi apresentou agora uma nova lista de smartphones que vão perder o suporte para a MIUI e assim deixar de ser atualizados no futuro.

Todas as marcas estão a alargar o suporte para atualizações nos seus smartphones. Estes duram mais tempo assim estão atualizados por um período maior e sem qualquer limitação. A Xiaomi acompanha esse movimento e os seus smartphones estão entre os que mais atualizações recebem.

Ainda assim, do que pode ser visto, há mais smartphones que vão deixar de ter acesso a novas atualizações da MIUI. Esta lista foi alargada agora e conta com mais alguns dispositivos da marca, que assim perdem novas funcionalidades.

Novos smartphones Xiaomi que perdem suporte MIUI Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi Play

Mi 9 SE

A lista no caso dos Xiaomi é reduzida, mas estes juntam-se agora aos smartphones e outros equipamentos que já lá estavam. Vemos o modelo anterior do tablet da Xiaomi chegar ao seu fim de vida e perder o suporte da MUIU. Há ainda o Mi Play e o Mi 9 SE.

Do lado da Redmi a lista é maior e conta com 6 modelos a atingirem o EOL, ou seja, o seu fim do suporte a vários níveis. O mais visível de todos será mesmo o deixar de existirem atualizações da MIUI no futuro.

Novos smartphones Redmi que perdem suporte MIUI Redmi K20

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

Redmi Y3

Apesar de não ser do agrado da maioria, esta é uma lista inevitável e que vai continuar a crescer com o tempo. A idade e o envelhecer dos smartphones da Xiaomi vai levar a que muitos mais percam o suporte da MIUI e assim deixem de receber atualizações.