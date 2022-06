Cibersegurança: Governo quer formar 10 mil especialistas até 2026

Se há uns anos a área da cibersegurança era vista como algo não prioritário por parte de muitas empresas, hoje em dia tudo é diferença. Face às ameaças e ataques consumados, a cibersegurança tem hoje um enorme peso no segmento tecnológico e não só.

Para colmatar a falta de especialistas na área, o Governo quer formar cerca de mil peritos até 2026.

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) vai em breve lançar um programa de formação que dotará de competências avançadas um conjunto de novos especialistas em cibersegurança e segurança da informação oriundos da administração pública e do setor privado. Este programa, de abrangência nacional, denominado de C-Academy, visa formar pelo menos 9800 formandos até ao primeiro trimestre de 2026

O programa C-Acaademy irá disponibilizar conteúdos e formações alinhados com o Referencial de Competências de Cibersegurança; A qualificação e requalificação de RH será alinhada com as competências definidas no Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança (QNRCS);

Segundo o secretário de estado da Digitalização e da Modernização, Mário Campolargo...

É preciso ter a consciência coletiva de que os ataques acontecem ao minuto, ao segundo e precisamos ter tecnologia que nos defenda, mas também precisamos ter as pessoas devidamente preparadas, por exemplo, para os ataques de phishing, terem consciência dos riscos que correm assim como as empresas que representam. A literacia digital tem estes componentes mais básicos, garantem que todos podem compreender o que é ciberespaço, mas é preciso esforços mais concretos e o Centro Nacional de Cibersegurança tem feito esse esforço para as pessoas terem uma competência digital básica e investir na parte da cibersegurança

A C-Academy é um projeto com verbas do PRR.

Amanhã arranca a 8ª edição da C-DAYS, dedicada ao tema “Apostar na Prevenção” acontece já nos próximos dias 7,8 e 9 de junho no Centro de Congressos do Estoril. O secretário de estado da Digitalização e da Modernização Administrativa diz que o objetivo "é chamar a atenção para a importância de estar preparado, sabemos que em muitas empresas não há pessoas com capacidade para fazer esta defesa. Sabemos que há uma escassez de técnicos formados nesta área".

No site do evento é possível saber que nesta edição irão estar mais de 40 oradores nacionais e internacionais com painéis nas áreas como: Riscos e Conflitos, Políticas Públicas, Economia, Inovação e Tecnologias Futuras.

O número de inscrições é limitado pela capacidade do recinto. Podem fazer a inscrição aqui.