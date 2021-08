Não há dúvidas de que a Samsung é uma das marcas de smartphones mais respeitadas e admiradas pelo público. Os seus produtos contam com um selo de qualidade inegável e a marca sul-coreana tem no seu portfólio modelos para todas as gamas, necessidades, gostos e carteiras.

A linha Galaxy Note é uma das mais poderosas da empresa. No entanto, as últimas informações apontam para que a Samsung suspenda o desenvolvimento e produção desta gama. Mas os fãs dos modelos Note não estão nada contentes e pedem o regresso destes equipamentos. Então, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se gostava também que os Samsung Galaxy Note voltassem ao mercado Participe.

Gostava que a linha Samsung Galaxy Note regressasse?

Já muitas eram as suspeitas de que a Samsung iria suspender, temporariamente ou não, a linha Galaxy Note. No entanto, recentemente a marca sul-coreana confirmou que vai mesmo cancelar o desenvolvimento do projeto do Note 21, o qual se esperava para este segundo trimestre.

A marca tem um evento marcado para o dia 11 de agosto, no qual não se espera que algo seja revelado sobre a gama Note.

Mas os consumidores não estão a aceitar nada bem esta decisão da Samsung, uma vez que se trata de uma linha poderosa com muito sucesso no mercado. Como consequência, há uma petição que conta já com quase 30.000 assinaturas onde os fãs do Galaxy Note pedem o seu regresso ao mercado já para o início de 2022.

Assim sendo, queremos então que nos diga se também gostaria que a linha Samsung Galaxy Note regressasse.

Participe na nossa questão desta semana

