Os preços da App Store estão a cair no Reino Unido, Portugal, África do Sul e noutros países…

A Apple fez saber na sua página para os programadores que quando os impostos ou as taxas de câmbio mudam, a empresa tem de atualizar os preços na App Store em certas regiões e/ou ajustar as suas receitas. Assim, nos próximos dias a Apple irá baixar os preços das compras nas aplicações e das próprias aplicações na África do Sul, Reino Unido e em todos os territórios que usam a moeda Euro.

Assim, Portugal será um dos países onde as aplicações ficarão mais baratas.

Aplicações na App Store da Apple vão baixar em Portugal e não só

Apesar de em vários países o preço das compras dentro das aplicações e das próprias aplicações vá baixar, também há outros locais onde o valor subirá. Conforme pode ser lido, os preços irão aumentar na Geórgia e Tajiquistão. Os aumentos têm a ver com os aumentos dos impostos e taxas nesses países.

Geórgia : Novo imposto sobre o valor acrescentado de 18%.

: Novo imposto sobre o valor acrescentado de 18%. Tajiquistão: Novo imposto sobre o valor acrescentado de 18% que se aplica a promotores sediados fora do Tajiquistão

Além disso, as suas receitas na App Store em Itália serão aumentadas para refletir uma mudança na taxa efetiva do Imposto sobre Serviços Digitais.

Quando estas alterações entrarem em vigor, a secção Preços e Disponibilidade das Minhas Aplicações será atualizada. Pode alterar o preço das suas aplicações e das suas compras em apps (incluindo assinaturas auto-renováveis) em qualquer altura na App Store Connect. Se o programador oferecer subscrições, pode optar por preservar os preços para os subscritores existentes.

