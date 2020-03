A quarentena a que os cidadãos estão obrigados a fazer tem um propósito bem definido. Quer evitar o contacto para assim diminuir as probabilidades de contágio direto entre pessoas. As regras estão definidas e terá de ser simples de serem seguidas.

Para ajudar neste processo, o Google Maps resolveu agora adicionar informação útil nas pesquisas relacionadas. Passa a mostrar informação de alerta sempre que forem feitas pesquisas no âmbito do Covid-19.

Google Maps quer ajudar a parar esta doença

Com a doença a propagar-se, é normal que as pessoas recorram a apps como o Google Maps para encontrar ajuda. A forma mais óbvia é procurar por um médico ou um serviço de saúde, para assim ter o apoio necessário.

Para impedir estes comportamentos potencialmente perigosos, o Google Maps passa a apresentar informação de alerta sobre potenciais riscos. Para além dos resultados apresentados, é possível ver mais dados, a alertar para este problema.

Alertas contra o COVID-19

Assim, estará presente um alerta em várias áreas sempre que forem pesquisados termos como médico, hospital ou outros. Este alerta terá informação sobre o potencial contágio e a alertar para contactar os serviços de saúde.

Esta medida agora implementada no Google Maps segue outras que a gigante das pesquisas tem estado a criar. Está empenhada em dar as ferramentas necessárias para que os internautas possam estar informados e com o máximo de informação.

Ajuda importante para parar a esta doença

Para além de ferramentas específicas, a serem criadas para os EUA, há ainda outros exemplos importantes. Um deles é a própria página de pesquisa do Google. Ao ser procurado Coronavírus ou COVID-19, a informação apresentada está focada na ajuda e no partilhar de informação curada e validada.

Estas pequenas modificações e melhorias vão certamente ajudar a passar a informação essencial para que a pandemia possa ser controlada e erradicada. Irá ajudar a modificar comportamentos e a encaminhar as pessoas para o apoio certo e sem colocar outros em risco.