Em outubro de 2018, saia à venda aquele que seria o primeiro equipamento com Android, um sistema que viria a crescer bastante ao longo dos anos.

No entanto, durante os desenvolvimentos do sistema, a Google criou um protótipo, que está agora a ser vendido através do Ebay.

Estávamos em outubro de 2018 quando o HTC Dream é lançado para o mercado com o Android 1.0. Desde 2007 que este sistema estava em beta e viu assim chegar a sua primeira versão estável ao mercado.

No entanto, na verdade este não foi o primeiro smartphone a correr este sistema operativo. Antes da Google o implementar no popular modelo da HTC, desenvolveu internamente um equipamento mais simples com o nome de Sooner.

Este modelo nunca chegou a ser vendido, tendo sido criado apenas para testes. No entanto, foi recentemente à venda no Ebay por dólares 195 dólares.

Google Sooner – O protótipo do primeiro smartphone Android

Uma vez que este equipamento tem já 12 anos, claramente que as suas características estão longe do que hoje se vê no mercado. Assim, o Google Sooner vinha equipado com um processador TI OMAP 850, acompanhado de 64 MB de RAM. Contava ainda com um ecrã com resolução 320×240, uma câmara de 1.3 MP, uma bateria de 960 mAh, conectividade 2G e um teclado completo ao estilo da Blackberry. Por sua vez, não trazia ligação WiFi nem ecrã touchscreen. A versão de Android que acompanha este modelo deverá ser uma versão muito inicial do Android, ou seja, anterior à 1.0.

O anúncio de venda destes equipamentos refere que está incluído o equipamento Google Sooner, uma bateria, um adaptador AC e um auricular. Além disso, afirma ainda que estes modelos estão novos, sendo stock que estava guardado por mais de 10 anos. Alerta ainda que as baterias já não devem funcionar e que pode já não haver suporte por parte das operadoras.

Entretanto todas as 9 unidades foram vendidas, não se sabendo se existirão mais algumas unidades além destas agora comercializadas.