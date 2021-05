Estudo: utilizadores estão mais satisfeitos com telefones Samsung do que com iPhones

Atualmente o mercado dos smartphones está completamente recheado de várias opções para diversos gostos e carteiras. No entanto, e apesar de haver clientes para todas as gamas, é natural existir uma certa rivalidade entre marcas e modelos. E para agudizar ainda mais esta questão, vão saindo diversos estudos interessantes que nos dão indicadores sobre como são as pessoas que possuem determinado smartphone.

Neste sentido, uma recente pesquisa concluiu que os utilizadores estão mais satisfeitos com telefones Samsung do que com os iPhones da Apple.

Utilizadores mais satisfeitos com telefones Samsung do que com iPhones

Os telefones da Apple são equipamentos muito populares e apetecíveis do mercado. A nova linha iPhone 12 tem sido um verdadeiro sucesso de vendas e é a mais lucrativa do mercado.

No entanto uma recente pesquisa de satisfação tentou apurar a felicidade dos utilizadores de telefones nos Estados Unidos. E parece que quem tem iPhone não está mais satisfeito do que quem tem Samsung.

Segundo os resultados do estudo, os consumidores norte-americanos com smartphones topo de gama da Samsung parecem mais felizes com o seu equipamento do que aqueles que têm um iPhone da Apple.

O estudo contou com a participação de 21.189 norte-americanos e, segundo os resultados, a Samsung obteve uma pontuação geral de 81 pontos. Desta forma, esta é assim a fabricante mais bem recebida pelos consumidores.

Apesar de a marca da maçã ter liderado no ano passado, neste ano sofreu uma queda de 2% na pontuação, ficando com 80 pontos. Assim, ocupa o segundo lugar juntamente com a Motorola, que cresceu 4%, e com a Google.

De todos os modelos referidos da marca sul-coreana, o modelo mais querido dos utilizadores é o Galaxy Note 10 Plus, seguido do S10 Plus e do S20 Plus, todos com 85 pontos. O Galaxy S20 conquistou 84 pontos e o Galaxy A20 obteve 83 pontos.

Pode ser a pesquisa de satisfação na íntegra aqui.