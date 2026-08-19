Já pode renovar a Carta de Condução sem sair de casa

Chega mais um serviço à app gov.pt que promete poupar tempo (e paciência) aos portugueses. A renovação da Carta de Condução já pode ser feita diretamente no telemóvel, sem necessidade de marcar hora ou enfrentar filas num balcão do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

O novo serviço resulta de uma colaboração entre a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) e o IMT, entidade responsável pela emissão e validade das cartas de condução em Portugal.

Para já, nem todos os condutores têm acesso a esta funcionalidade. A renovação pela app está reservada a quem tenha Cartão de Cidadão, morada registada em Portugal, Chave Móvel Digital ativa e que não precise de entregar atestado médico.

Quem estiver fora destes critérios continuará a ter de recorrer aos canais tradicionais do IMT.

Como funciona o processo na app

Quem já tem a app gov.pt instalada e as notificações ligadas vai receber um aviso no telemóvel assim que a renovação estiver disponível. Já quem ainda não usa a aplicação deverá receber uma mensagem SMS a convidar para a descarregar e começar o processo.

A partir daí, o caminho deverá ser simples:

Abrir a app gov.pt e ir ao menu no canto superior esquerdo;

Escolher a opção "Autorizações";

Tocar na notificação pendente sobre a renovação da carta;

Autorizar o acesso aos dados necessários;

Confirmar os dados apresentados: nome, data de nascimento, validade da carta e morada de entrega;

Depois de confirmado o pedido, a app envia uma notificação com a entidade e a referência para pagamento.

Depois, é possível acompanhar o estado do pedido e o número de registo dos CTT diretamente na aplicação, sem necessidade de telefonemas ou e-mails de acompanhamento.

Uma das maiores vantagens da disponibilização deste serviço na app gov.pt é que o serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

E se perder a Carta de Condução?

A app gov.pt não serve apenas para renovações. Quem perder ou for vítima de furto da Carta de Condução pode também pedir uma segunda via através da aplicação, desde que o documento já esteja previamente adicionado à carteira digital.