Dica: Ative as opções de programador no Chrome para o Android

O Chrome está definitivamente integrado com o Android e com o que o sistema operativo oferece, sendo possível ao utilizador ter acesso a mais opções.

Claro que a Google explora esta união e dá ao Chrome muito mais do que os outros browsers têm disponíveis. Assim, não é estranho que o Chrome do Android tenha uma área de dedicada a opções de programador. Veja como a pode ativar e explorar.

Uma opção escondida no Chrome

O Chrome tem muitas opções que não estão totalmente visíveis para os utilizadores. Estas abrem a porta a várias novidades e opções que podem ser exploradas e dar ainda mais aos utilizadores, que assim conhecem outras perspetivas deste browser.

Estas mesmas opções estão já presentes na versão do Android e podem ser exploradas. Assim, comece por abrir o menu de opções do Chrome no Android, bastando carregar nos 3 pontos que estão na zona superior deste browser.

Versão Android tem acesso a novas opções

Na lista presente, deve escolher a opção Definições e depois descer até ao final da nova lista presente. Aqui, na última opção, deve encontrar agora Acerca do Chrome, que deve abrir. Avança carregando 7 vezes seguidas na opção Versão da aplicação.

Ao carregar a última vez, será mostrada a mensagem que indica que as opções de programador estão ativas. Isto significa que está agora disponível uma nova entrada no menu de Definições do Chrome para o Android, que podem explorar.

Browser dedicado a qualquer programador

Esta está próxima do final e ao abrir, verá a opção Tracing. Esta permite aos programadores registarem dados de navegação e obter informações importantes. Cada uma destas pode ser ativada ou desativada. Podem e devem explorar cada uma delas.

Esta poderá não ser uma das opções mais usada no browser do Android, mas abre o Chrome de uma forma diferente aos programadores. Mais uma vez esta proposta fica aberta e pronta a ser explorada, como sempre a Google nos habituou.