O Outlook da Microsoft tem assumido um papel importante no universo Microsoft. Este cliente de email está presente em muitas plataformas e em breve pode assumir um novo papel importante. Irá ser usado obter os códigos multifator, diretamente na versão para Android e iOS.

Uma novidade para breve da Microsoft

A segurança da conta Microsoft deve assentar em autenticação multifator. Só desta forma os atacantes ficam fora do acesso aos dados do utilizador e a tudo o que tem guardado nesta área privada da gigante da Microsoft. Basta um código para que exista uma camada adicional de proteção.

Com uma app dedicada a obter estes códigos, o Authenticator, a Microsoft parece agora preparada para mudar. Este extra poderá passar para dentro do Outlook e assim garantir a mesma segurança. O Authenticator Lite deverá ser em breve uma realidade.

O Authenticator Lite (no Outlook) é um recurso que permite que seus utilizadores concluam a autenticação multifator (MFA) para as suas contas corporativas ou de estudante usando a app Outlook nos seus dispositivos Android ou iOS.

Outlook traz segurança extra para as contas

Foi a própria Microsoft que avançou no Microsoft 365 Roadmap que estará a preparar esta novidade para as suas apps Outlook do Android e do iOS. Esta adição está nos planos da empresa e deverá entrar em desenvolvimento em breve, para depois ser lançada para todos.

A trazer este extra para o Outlook no Android e no iOS, a Microsoft garante aos seus utilizadores esta presença constante. Passa a dispensar a app Authenticator, também ela dedicada a gerar códigos e a gerir acessos a contas de vários serviços.

Será o reforço do multifator do Authenticator

A autenticação multifator (MFA) é um recurso de segurança essencial para proteger as contas de muitos serviços. Com um simples extra adicional, gerado pelo utilizador, adiciona uma camada extra de proteção. Estes podem ser um código, uma chave de segurança física SMS ou outros meios.

Com esta adição, que se espera chegue em breve, a Microsoft aumenta a segurança das suas contas de forma indireta. O Outlook é a escolha de muitos, que assim no Android e o iOS recebem um aliado de peso para garantir os códigos multifator diretamente.