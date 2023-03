A OnePlus tem aumentado a sua presença no universo Android, com novos modelos e com uma adaptação ao mercado. Esta marca vem agora voltar a destacar-se, ao garantir um dos pedidos mais vezes lançado pelos utilizadores. Alargou o número de atualizações Android, como outros já fizeram antes.

OnePlus traz mais atualizações para o Android

As atualizações do Android são sempre uma questão muito sensível para os utilizadores destes equipamentos. Ao contrário de outros fabricantes, os que optam pelo sistema da Google acabam por descurar este ponto e rapidamente os smartphones ficam sem suporte e sem atualizações.

Este é um cenário que tem vindo a mudar, como a Samsung e a Xiaomi mostraram recentemente. Estas marcas alargaram o número de atualizações garantidas do Android e assim deixaram os utilizadores mais descansados e com outras certezas neste campo.

A seguir este exemplo, temos agora a OnePlus, que anunciou uma mudança importante para os seus equipamentos. Esta marca passou a garantir 4 anos de novas versões do Android e mais 1, ou seja 5, de atualizações de segurança para alguns dos seus smartphones.

Segue o caminho de outras marcas e passa a Google

Este anúncio foi feito agora na China e vai ser aplicado ao OnePlus 11 e a outros modelos da gama média da marca. Não existe ainda uma confirmação sobre a chegada deste modelo de atualizações ao mercado global, mas certamente que passará a ser o padrão da marca.

De salientar que em modelo de gama mais baixa, como o OnePlus Ace 2 e o Ace V2, este cenário é ligeiramente diferente. Aqui a marca garante 3 anos de atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança para o sistema operativo da Google.

Estas são boas notícias para os utilizadores dos smartphones da OnePlus. A marca quer assim garantir uma vida maior aos seus equipamentos e um cenário de maior segurança e proteção, ao mesmo tempo que consegue dar-lhes as mais recentes novidades.