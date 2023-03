A HP tem travado uma luta com os utilizadores para acabar com a utilização de tinteiros de terceiros nas suas impressoras. Com atualizações de software bloqueia esta possibilidade, mesmo com multas e castigos já aplicados. Este cenário parecia ser algo do passado, mas agora parece estar de volta.

Têm sido conhecidos os casos ao longo dos anos que mostram que a HP e outros fabricantes tentam acabar com a utilização de tinteiros de terceiros. Recorrem a software e a chips nos tinteiros para impedir este cenário, que a maioria dos utilizadores quer assumir.

Depois de ter tido problemas nos anos recentes, a HP parece estar novamente a voltar a bloquear a utilização de tinteiros de terceiros nas suas impressoras. Os relatos acumulam-se nas redes sociais e em outros canais, com os utilizadores a mostrarem o seu desagrado.

O regresso a este cenário parece ter chegado com uma atualização recente e que voltou a criar bloqueios. Esta novo cenário terá sido até já confirmado pelos serviços de apoio da HP, que em comunicação com um utilizador garantiu que tudo se devia à atualização de software.

Depois de ter sido multada em 2020, a HP parece ter mudado a sua decisão e teria eliminado parte desta sua imposição. Agora, e do que pode ser visto, este cenário voltou, com mensagens claras de que a ausência de chips da marca nos tinteiros, novos ou usados, as impressoras não vão funcionar.

Hey @HP…do you realize or care that you have lost loyal 30+ year customers with blocking non-hp printer ink from working in your printer? What if @Ford did this with non-OEM parts in their vehicles?? I will NEVER buy another @HP product again