O Office, tal como qualquer outra app ou sistema da Microsoft, recebe atualizações frequentes, com melhorias e correções. Estas são necessárias, mas nem sempre desejadas, em alguns cenários. É por isso que a Microsoft permite colocar em pausa as atualizações do Office. Saiba como o pode fazer rapidamente.

De forma frequente a Microsoft traz para o Office, e todas as suas apps, novidades e correções de problemas. Estas permitem ter sempre esta suite de produtividade atualizada e com o que de melhor a empresa consegue dar aos seus utilizadores.

Estas atualizações chegam muitas vezes de forma silenciosa ou através dos canais criados pela própria Microsoft para o efeito. Não devem ser ignorados, mas por vezes os utilizadores querem colocar estas novas versões em pausa ou adiar a sua chegada.

Para colocar em pausa as atualizações do Office, só é necessário abrir uma das apps desta suite, seja o Word, o Excel ou o PowerPoint. Aqui dentro, e na zona dedicada à criação de novos documentos, precisam apenas de escolher a opção conta, situada do lado esquerdo, em baixo.

Nesta nova área, onde o utilizador pode ver os seus produtos e a sua licença, encontram a opção que procuram. Esta chama-se Opções de Atualização e é na verdade um menu com várias entradas possíveis para o utilizador escolher.

Para além de pedir uma atualização no momento ou ver o histórico destas atualizações do Office, o utilizador entra uma opção importante. Falamos da possibilidade de Desativar Atualizações, que deve ser escolhida neste caso.

Importa lembrar que ao ativar esta opção, as atualizações deixam de ser instaladas. É recomendado que mais tarde, o processo seja revertido e estas voltem a ser ativadas para as apps do Office estarem com o que de mais recente a Microsoft oferece para a sua suite de produtividade.