Consolas Nintendo Wii U deixam de funcionar depois de anos sem uso

A Nintendo é uma das marcas mais populares e importantes do segmento dos jogos e já conta no seu catálogo com uma enorme variedade de modelos de consolas que fazem as delícias entre os jogadores. No entanto, segundo as últimas informações, a Nintendo Wii U deixa de funcionar depois de vários anos sem ser usada.

Nintendo Wii U deixa de funcionar se não for usada durante anos

Possivelmente tem lá por casa algumas consolas de jogos mais antigas que já não usa por ter adquirido modelos mais recentes. No entanto, se porventura as ligar nalgum momento, espera-se que as mesmas continuem a funcionar. Mas de acordo com as informações, a Nintendo Wii U deixa de funcionar caso não seja usada durante vários anos.

A consola Wii U já está no mercado há mais de 10 anos e muitos consideram-na como a melhor antecessora da atual Nintendo Switch. E por ter sido tão popular na altura do seu lançamento, muitos jogadores ainda têm um exemplar que, certemante, na maior parte dos casos está parado. Mas muitos proprietários deste equipamento quiseram voltar a ligar a Nintendo Wii U depois de vários anos sem a usarem, mas deram conta que a mesma já não funcionava.

Em concreto, os utilizadores receberam os códigos de erros de memória 160-0103 e 160-2155. É ainda fundamental referir que para além de não serem usadas durante vários anos, essas consolas também não sofreram nenhuma modificação no seu sistema.

Já há um ano um utilizador do Reddit reportou esta situação dizendo que a sua Wii U deixou de funcionar depois de 5 anos sem ser usada.

Alguns esclarecimentos sobre o assunto indicam que deixar as consolas sem uso durante muitos anos pode levar a este género de problemas. A memória Flash NAND do eMMC da Nintendo Wii U tem tendência para falhas, mas não é algo que tenha obrigatoriamente que acontecer em todos os exemplares.