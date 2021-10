Quando apresentou o MagSafe, a Apple revelou todas as suas capacidades e deixou bem claro que este seria um exclusivo para os seus smartphones. Os seus imanes tinham uma disposição única e a tecnologia presente era também apenas usável nestes equipamentos.

Isso volta a ficar claro que não é real, com a chegada do novo Pixel 6 da Google. O novo smartphone também pode agora usar o MagSafe, desde que use uma pequena ajuda. Esta é uma capa que qualquer pode comprar e que assim abre esta tecnologia a novos equipamentos.

Os novos Pixel 6 chegaram esta semana e mostram muita tecnologia nova que a Google preparou. A que mais se destaca é sem qualquer dúvida o novo SoC Tensor que a gigante das pesquisas criou e que promete muito para esta área.

Uma novidade que foi descoberta recentemente mostrou que afinal o Pixel 6 tem algumas capacidades escondidas. Uma capa comercializada pela Moment dá acesso a uma funcionalidade que poucos smartphones conseguem ter. Falamos da utilização do MagSafe.

Do que pode ser visto, esta capa do Pixel 6 permite usar todas as funcionalidades MagSafe que a Apple descreve para o iPhone. O carregamento é de todos o mais óbvio, mas eleva-se ainda mais com a possibilidade de usar a carteira ou até a bateria externa.

Curiosamente esta compatibilidade entre esta capa e os novos Pixel 6 não está presente nas definições da mesma no site da Moment. Foi descoberta de forma quase aleatória e por isso torna-se estranho porque a mesma não é declarada.

Aparentemente, e do que foi também descoberto, esta não é a única capa que tem esta capacidade. Para além do Pixel 6 da Google, há também suporte para o MagSafe numa capa para o Galaxy S21 da Samsung e provavelmente até noutras.

Por agora a Apple ainda não reagiu a esta novidade e nem tomou qualquer medida. Na verdade, não é uma novidade, pois já com o Pixel 5 aconteceu o mesmo, ainda que de forma direta e sem qualquer capa para o conseguir.