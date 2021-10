O assunto do momento é o Windows 11, sem qualquer dúvida, mas a Microsoft não perdeu ainda o foco no Windows 10. A gigante do software prometeu atualizações e suporte para o seu sistema até 2025 e parece focada em cumprir.

Assim, tem prestes a ser lançada uma novidade para este seu sistema mais antigo. Chama-se Atualização de novembro de 2021 e estará prestes a chegar, com algumas novidades, e até já pode ser instalada por quem quiser, ainda que de forma antecipada.

Mesmo com o Windows 11 na rua, a Microsoft tem continuado a apostar em manter o Windows 10 atualizado e com novidades. Segue o mesmo ciclo de desenvolvimentos até agora praticado e assim garante pelo menos duas grandes atualizações anuais a este sistema.

Esta foi agora anunciada pela Microsoft e abre caminho para a sua chegada. Do que a Microsoft revelou, para além do nome, há mais a ser revelado, com a sua chegada ao canal Release Preview e também com a disponibilização dos ISO correspondentes.

Em termos de novidades, estas são bastante limitadas para uma versão com este impacto. Falamos do suporte para WPA3 para a segurança Wi-Fi e do suporte do Windows Hello for Business sem password para uma instalação mais rápida. Há ainda o suporte para computação GPU no WSL.

Com este passo, a Microsoft marcou o momento em que a Atualização de novembro de 2021 vai ser lançada. Sem data definida, está agora em testes e a procurar problemas para serem resolvidos entretanto e assim chegar de forma perfeita e livre de situações aos utilizadores do Windows 10.

Estas são boas notícias para todos os que resolveram colocar em pausa a atualização para a próxima versão ou simplesmente não a suportam de forma direta. O Windows 10 vai manter-se ativo e a dar aos utilizadores o que estes necessitam por mais alguns anos